タレントの平愛梨が１２年ぶりにドラマに出演することを報告した。８日までにインスタグラムを更新し、２４日放送の日本テレビドラマ「放課後カルテ２０２５秋」に出演すると伝えた。「長く女優業をやっていない私にお話を頂き大変恐縮です」と感謝し「実際に４男児の幼い子達と毎日過ごす中、不器用な私は台詞覚えやお芝居をするということの難しさに不安で仕方ありませんでした」という。「１２年振りのドラマ現場は鈴木監