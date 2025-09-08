スプリング・ジャパンは成田空港を拠点とし、中国向けの国際線9路線、国内3路線を有する（撮影：尾形文繁）【写真】スプリング・ジャパンは今年5月、機長の飲酒問題で国交省から厳重注意を受けたまたもや日本航空（JAL）のパイロットが飲酒トラブルを起こした。夏の繁忙シーズンも終わりに近づいた8月28日、ハワイホノルル発・中部国際空港行きの便の機長が社内規定に違反して滞在先のホテルで飲酒。運航当日に体調不良を訴え、乗