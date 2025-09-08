日本が作った序盤のチャンスをものにしていれば、展開は変わっただろう(C)Getty Imagesワールドカップ（W杯）開催国との注目の一戦、試合展開にはさまざまな評価が送られている。現地時間9月6日、米国オークランドで行われた日本代表とメキシコ代表による国際親善試合は0-0のドローに終わった。アウェーでの戦いとなった日本は序盤から試合を優位に進め、メキシコを攻守で上回る戦いを展開。だが、チャンスを作りながらも相手