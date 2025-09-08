乃木坂46のライブを鑑賞した志田千陽(左)と平野美宇(C)Getty Imagesバドミントン女子ダブルスでパリ五輪銅メダリストの志田千陽が、9月8日までに自身のインスタグラムを更新。大ファンである乃木坂46のライブを鑑賞したことを明かした。【写真】平野美宇と志田千陽の豪華“推し活”2ショットをチェック志田は“推し”の久保史緒里、菅原咲月の幟（のぼり）旗の前で、それぞれのマフラータオルを手に、スマイル全開の写真を掲載