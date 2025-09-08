きょう(月)は、前線が東日本や西日本の日本海側までゆっくり南下する見込みです。前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、北日本から西日本にかけて、大気の状態が不安定でしょう。東北地方と北陸地方では、きょうの午前中を中心に、土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫にも警戒してください。北日本から西日本では、落雷や竜巻などの激しい突風に注意が必要です。きょうも厳しい残暑となり