◆イースタン・リーグ楽天１―８巨人（７日・石巻）巨人の浅野翔吾外野手（２０）が２軍降格後初を含む２本の適時打を放った。７日のイースタン・楽天戦（石巻）に「８番・左翼」で先発し、２回２死二塁で左翼線へ先制打を運ぶと、６回１死三塁でも中前適時打。２安打目は一挙６得点の口火を切り、「今年に入ってあまり複数安打を打っていないので、出たということが大きい」と振り返った。４日のヤクルト戦（岐阜）では５回