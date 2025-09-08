◆米大リーグマーリンズ５―４フィリーズ（７日、米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ナ・リーグ最多４９本塁打を放っているフィリーズのカイル・シュワバー外野手（３２）が７日（日本時間８日）、敵地・マーリンズ戦に「２番・指名打者」でスタメン出場し、４打数１安打１打点、１四球に終わって今季自己ワーストの９試合連続本塁打なしとなった。この日２発を放ったドジャース・大谷翔平投手（３１）は４８本塁打とな