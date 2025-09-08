“世界一のボディー”と呼ばれ人気のグラビアアイドル榎原依那が投稿した、プライベート感あふれる写真に、「美しい！」「可愛い大好き」など、様々な反響が寄せられている。【映像】水着姿&プライベート感あふれる写真（複数カット）「学生時代から胸の大きさがコンプレックスだった」と、打ち明けている榎原は、2024年2月29日発売の写真週刊誌『FRIDAY』でグラビアデビューし、話題になった。Instagramではビキニ姿の