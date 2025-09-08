FIFAワールドカップ26欧州予選・グループEの第2節が7日に行われ、トルコ代表とスペイン代表が対戦した。今年6月に行われたUEFAネーションズリーグ（UNL）2024−25のファイナルズを準優勝で終えたスペイン代表。4日に行われた欧州予選の初戦ではブルガリア代表を3−0で下し、13大会連続のワールドカップ出場に向け順調なスタートを切った。“ラ・ロハ”を率いるルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、敵地に乗り込むトルコ代表と一戦