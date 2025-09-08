アメリカのトランプ大統領は7日、停滞するロシアとウクライナの首脳会談に関連し、ロシアに対する制裁を強化する考えを示唆しました。トランプ大統領：（Q．ロシアへの制裁を次の段階に移す準備は？）できている。トランプ大統領は記者団に対し、ロシアとウクライナの首脳会談に向けた調整が難航していることを踏まえ、ロシアに対する制裁強化に言及しました。これに先立ちベッセント財務長官は7日、NBCテレビに出演し、追加の制裁