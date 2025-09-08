9月6日土曜札幌では小林美駒騎手が1日3勝と絶好調。午前のレースに限っては、全て馬券圏内と大車輪の活躍を見せていた。午後に入ってからも常に上位争いは演じており、8鞍で3勝、2着1回、3着は3回と、終始華麗な手綱さばきを披露した。日曜にも1勝を積み上げ今年のJRA32勝目をマーク。【札幌8R】小林美駒騎乗 ブルーアイドガールが人気に応える札幌開催で11勝と飛躍の小林美駒●今村聖奈 今週の騎乗馬・9月6日（土）中山2Rニシ