元サッカー女子日本代表の澤穂希（47歳）が、9月6日に放送されたトーク番組「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（テレビ東京系）に出演。“なでしこジャパン”のチームメイトで、現在はタレントとして活躍している丸山桂里奈（42歳）について語った。2011年にサッカー女子W杯で優勝し、チームで国民栄誉賞を受賞した澤。国民栄誉賞のことは「わかっていなかった。私たち」と、どのような名誉なのかを理解しておらず、「選手に