現地時間９月７日、ワールドカップの欧州予選で白星スタートしたスペイン代表がトルコ代表とのアウェーゲームに臨んだ。前節のブルガリア戦（３−０）と同じスタメンで戦ったスペインは立ち上がりからボールを保持。４分にはエリア内からニコ・ウィリアムスが強烈なシュートを放った。これは相手GKに防がれるも、続く６分、ペドリの華麗なミドルでいとも簡単に先制した。その後も左サイドバックのククレジャ、右ウイングのヤ