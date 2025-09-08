【MLB】オリオールズ4ー3ドジャース（9月6日・日本時間7日／ボルティモア）【映像】山本由伸、体勢がおかしい“変態キャッチ”9月6日（日本時間9月7日）に行われたボルティモア・オリオールズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・山本由伸が、“柔軟な身のこなし”で難しい投手ゴロを上手く捌いた場面が、野球ファンの間で話題となっている。2回裏・オリオールズの攻撃、2死走者なしの場面で迎えた6番エマヌ