■MLBオリオールズ2ー5ドジャース（日本時間8日、オリオール・パーク）ドジャース・大谷翔平（31）が敵地でのオリオールズ戦に“1番・DH”で出場し、2打数2安打2本塁打3四球。メジャー初対戦となった先発の菅野智之（35）から47号、48号と2打席連続のアーチ、その後の打席でも3四球で後続に繋ぐ打席を見せた。チームは先発カーショー（37）が中4日で5回途中2失点8奪三振の好投で連敗を5で止めた。まさかの2試合連続サヨナラ負け