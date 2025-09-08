◆米大リーグヤンキース４―３ブルージェイズ（７日・米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）ヤンキースが７日（同８日）の本拠のブルージェイズとの首位攻防戦に４―３で逃げ切り。３連戦の勝ち越しでブルージェイズとのゲーム差を現地８月３０日以来の２とした。初回、ライスの２３号３ランで先制もエース左腕の先発フリードが３回までに３点を失う苦しい展開だった。しかし、３回裏にベリンジャーの二塁打で