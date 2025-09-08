ロバーツ監督（c）SANKEI ＜2025年9月6日（日本時間7日）ボルティモア・オリオールズ 対 ロサンゼルス・ドジャース ＠オリオール・パーク＞ 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 敵地ボルチモアで行われたオリオールズとの3連戦の第2戦。ドジャースは先発の山本由伸投手（27）が9回2アウトまでノーヒットノ}