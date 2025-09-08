今日8日は、本州付近を前線が南下するため、北陸から山陰にかけて午前中を中心に非常に激しい雨の降る所も。特に新潟県や石川県など北陸を中心に大雨による土砂災害に厳重な警戒が必要です。関東から九州にかけての太平洋側は晴れて猛暑が復活するでしょう。ただ、午後は天気の急変にご注意ください。東北南部日本海側と北陸から山陰今日8日は、低気圧から延びる前線が本州付近を南下し、停滞するでしょう。低気圧や前線に向かって