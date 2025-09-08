2025年10月8日（水）スタートの日本テレビ系水曜ドラマ（水曜よる10時〜11時放送）「ESCAPE それは誘拐のはずだった」。今作は桜田ひよりと佐野勇斗がＷ主演を務め、完全オリジナル脚本で描く“予測不能な逃亡劇”。人質と誘拐犯の二人が逃避行を始めたことで、「それは誘拐のはずだった」のサブタイトルが示すように、思わぬ事態に巻き込まれていく、心震わすノンストップヒューマンサスペンスドラマ。張り巡らされる包囲網と迫り