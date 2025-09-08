◎西武の与座は鮮やかなブルーのグラブを使って練習。モデルを問われると「え、これは篠原モデルですよ（笑い）」。この日先発の高卒新人へのエールでした。◎夕方になると涼しい風が吹き始めた横浜スタジアム。ヤクルト・山本は「マジで涼しいです。だって灼熱（しゃくねつ）の戸田（2軍施設）に3カ月もいましたから」。言葉に説得力があります。