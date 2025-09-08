◇セ・リーグヤクルト2―3DeNA（2025年9月7日横浜）ヤクルト・小川とDeNA・藤浪の3年ぶりの投げ合いは、ともに勝敗が付かなかった。小川は6回2失点で、藤浪は6回2/3を2失点。2人は12年ドラフトでプロ入りし、翌13年に新人王（小川が獲得）を争ったライバルだ。チームは競り負け「投げ勝ちたい気持ちはあった。懐かしさは感じたし楽しかった」と小川は振り返った。一方、イースタン・リーグのロッテ戦で青柳が先発し