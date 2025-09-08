◇パ・リーグロッテ4―2西武（2025年9月7日ベルーナD）ロッテ先発の小島が8回112球を投げ、9安打2失点と粘投して連敗を3で止めた。「防げた点も、反省もあるけど、チームが勝てて良かった。野手が前半に得点してくれて楽な気持ちで投げられた」と4回までに4点を奪った打線に感謝した。自身4連勝で8勝目を挙げ、3年連続4度目の2桁勝利も視界に入るが「1個ずつしか勝ち星は積み上げられないので、次へしっかり準備したい