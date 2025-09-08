◇セ・リーグ巨人6―3中日（2025年9月7日バンテリンD）巨人は7日、中日に6―3で競り勝ち、2連勝を飾り2カード連続で勝ち越した。4―2の5回無死満塁の絶体絶命のピンチに救援し、無失点で切り抜けた船迫（ふなばさま）大雅投手（28）が今季2勝目を挙げた。グラウンド外でも今年1月に人命救助を果たした右腕が、チームの窮地を救った。窮地を救った。船迫が絶体絶命のピンチを切り抜けた。2年目の昨季、51試合で22ホールド