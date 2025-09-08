◇セ・リーグ巨人6―3中日（2025年9月7日バンテリンD）巨人の5番・岸田が初回2死一、二塁からの先制適時二塁打に続き、同点の5回1死一、二塁では決勝の勝ち越し左前適時打を放って連勝に貢献した。2安打2打点を「何とか前に飛ばそうっていきました」と振り返った。ここまで得点圏打率・383。「もう腹くくって、打てなくてもしょうがないという気持ちでやっています」と好成績の秘訣（ひけつ）も明かした。