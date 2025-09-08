◇セ・リーグDeNA3―2ヤクルト（2025年9月7日横浜）3度目の先発となったDeNA・藤浪は2―1の7回2死から北村恵に二塁打を打たれ、続く中村悠に「いつも通り投げればいいのに」と力んで四球を与えて降板。代わった森原が適時打を許して2勝目はならなかったが、6回2/3を2失点の粘投がチームの勝利につながった。試合後は古巣・阪神のリーグ優勝について「強かった。タイガースというチームにリスペクト（の気持ち）を持っ