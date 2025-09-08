7Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢LaLa arena TOKYO-BAY¤Ç¡Ö¥¨¥à¥Ã¥È¥Þ¥Ã¥Á2025 Powered by MUFG¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÃË»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÁÔ¹Ô»î¹ç¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÏÃË»Ò¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤Ë¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È1-3¡Ê21-25¡¢20-25¡¢25-16¡¢32-34¡Ë¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£ À¤³¦Áª¼ê¸¢Á°¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¤ò2¾¡2ÇÔ¤Ç½ª¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î½Ð¾ì¥á¥ó¥Ðー¤ÎÁè¤¤¤âßõÎõ¤À¤¬¡¢¥¢¥Ôー¥ë¤ËÀ®¸ù¤·¤¿°ì¿Í¤¬¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«ー¤ÎÀ¾ËÜ·½¸ã¤À¡£ ÆüËÜ