◇パ・リーグ楽天4―2ソフトバンク（2025年9月7日みずほペイペイD）楽天の新外国人ボイトが2打席連続でソロを放ち、チーム最多の10号に到達した。連敗を4で止める勝利に貢献し「非常にいい2発だった」と振り返った。ヤンキースで20年に本塁打王に輝いた大砲。6月に加入し、出場は46試合目。それでも「（来日前にプレーしていた）メキシコでも同じぐらいの試合数で12本打っていた。日本は難しいとは思うが、10本というペ