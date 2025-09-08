6日の中日戦に先発して黒星こそ付かなかったが、2回7安打4失点だった巨人・井上が出場選手登録を外れた。代わりの先発について杉内投手チーフコーチは「マー君（田中将大）も赤星も石川もね、候補に挙がっている」と明かした。田中将大は14日からのDeNA2連戦（横浜）に登板する見込み。また、5日の中日戦に先発した山崎が、今季2度目の中5日で11日の広島3連戦最終戦へ向かう。