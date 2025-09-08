◇パ・リーグ西武2―4ロッテ（2025年9月7日ベルーナD）西武のドラフト5位・篠原がプロ初登板初先発も4回2/3を7安打4失点でプロ初黒星を喫した。99年の松坂大輔以来26年ぶりの高卒新人の初登板初勝利はならなかった。初回に藤岡に先制の右前適時打を許し、3回は佐藤に2ランを被弾。福井工大福井出身の最速154キロ右腕は3四死球と力を発揮できず「1軍は甘いボールを逃してくれない。また戻って来られるように頑張りたい