◇インターリーグドジャース5−2オリオールズ（2025年9月7日ボルティモア）ドジャースの大谷翔平投手（31）が、7日（日本時間8日）のオリオールズ戦に「1番・DH」で先発出場し、1試合2本塁打を放つなど勝利に貢献。チームの連敗を「5」で止めた。また、ナ・リーグの本塁打王争いを演じるフィリーズ・シュワバーには、ついに1本差まで迫った。大谷は、メジャー初対決となったオリオールズの先発・菅野智之投手（35）から