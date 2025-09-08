ジョスランは中団から猛然と差を詰めたが、逃げたケリフレッドアスクに首差及ばず2着。初コンビのルメールは「道中、動けなかった。最後にいい脚は使ってくれたけど前が止まらなかった」と振り返った。鹿戸師も「能力を示してくれたがペースが遅かった。今後のことはオーナーと相談して決めたい」と語った。