漫画家でタレントの浜田ブリトニーが7日、自身のインスタグラムを更新。ダイエット宣言した。浜田は「ブリちゃん今昔、公開」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目には39kgだった頃の姿、2枚目には現在57.0kgのリアルな姿を公開し、「目標は年内に45kg」と目標を明かした。さらに「数字に落ち込む日もあるけど、『変わりたい』って気持ちを大事にして、毎日少しずつでも前へ進むって決めた」と前向きな思いをつづった。