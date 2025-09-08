お笑いトリオ安田大サーカスのクロちゃん（48）が7日、東京・渋谷109で行われた「DMMTVオリジナルバラエティー『大脱出3』配信記念イベント」で存在感を示した。突然の渋谷への登場に街行く人が騒然とする中、進行。番組PRで5時間練り歩く計画に「底辺YouTuberもいるし嫌だ！」と断固拒否。代わりに放出される「クローンちゃん」の面々に直々にカツラと口ひげをつけ、「渋谷の人に良い思い出を作ってあげましょう！いくしんよ」