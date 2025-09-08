星野源が、11月14日に公開される映画『平場の月』に主題歌として「いきどまり」を書き下ろしたことが発表された。『平場の月』は朝倉かすみによる同名原作（光文社文庫）が2018年の刊行以来、発行部数20万部を突破し、第32回山本周五郎賞を受賞した作品。中学時代の同級生が時を経て再会し、お互い独り身となり様々な人生経験を積んだ二人が意気投合しながら離れていた歳月を埋め、心を通わせていくストーリーだ。©2025映画「