10月スタートの岩本照主演ドラマ『恋する警護24時』seazon2（テレビ朝日系／毎週金曜23時15分）の新キャストとして、成海璃子の出演が発表された。主人公・北沢辰之助（岩本）の新たなバディとなるすご腕女性ボディーガード役を演じる。【写真】『恋する警護24時』岩本照×白石麻衣のファーストビジュアル2024年1月期に誕生した『恋する警護24時』は、事件を追う考察あり、迫力のアクションあり、そしてヒロインの弁護士・岸村