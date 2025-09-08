桜田ひよりと佐野勇斗（M!LK）がダブル主演する10月8日スタートのドラマ『ESCAPEそれは誘拐のはずだった』（日本テレビ系／毎週水曜22時）の追加キャストとして、北村一輝の出演が発表された。桜田演じるヒロインの父親で、謎めいた社長の八神慶志を演じる。【写真】桜田ひより×佐野勇斗、手錠でつながれた意味深2ショット本作は、完全オリジナル脚本の“予測不能な逃亡劇”。演出は『恋は闇』の小室直子、脚本は『放課後カ