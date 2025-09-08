◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―６巨人（７日・バンテリンドーム）岸田は初回に先制二塁打、５回には勝ち越し打を放ち、これが決勝打になった。今季の勝利打点は６本目になるが、チームでは岡本の８、キャベッジの７に次いで、吉川と並び３番目になる。この日は２本の殊勲安打を放ったが、岸田が１試合２本の殊勲安打を打ったのは、８月３日のＤｅＮＡ戦で、２回に同点本塁打、６回に逆転二塁打を打って以来、自身２度目だ。