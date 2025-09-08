◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３２回ＷＢＳＣＵ―１８野球ワールドカップ▽１次ラウンド日本３−０キューバ（７日・沖縄セルラー那覇）高校日本代表はキューバを３―０で下し、開幕３連勝で１次ラウンド突破に大きく前進した。「５番・二塁」でスタメン出場した奥村凌大（りょうた）内野手（横浜３年）が４打数２安打１打点と活躍するなど、中軸の横浜トリオが機能。先発した下重賢慎（健大高崎３年）ら左腕３人が