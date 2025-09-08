◆米大リーグオリオールズ―ドジャース（７日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）オリオールズ・菅野智之投手（３５）が７日（日本時間８日）、本拠地・ドジャース戦に先発したが、大谷翔平投手（３１）に２打席連続弾を浴びるなど４回途中６７球を投げ、７安打４失点、１奪三振で降板して８敗目（１０勝）を喫した。ドジャース戦は初登板。大谷とは、左中間への二塁打、四球、右前安打の２打数２安打だった