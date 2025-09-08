ダノンフェアレディが狭いインからしぶとく脚を伸ばして3着。秋華賞の優先出走権を手に入れた。初騎乗の戸崎は「直線でスムーズさを欠き、もったいないレースになってしまった。外を回ったら結果は違ったかも」と残念そう。それでも「体重が（10キロ）増えていたように成長している印象を受けた」と前を向いた。また、管理する橋口師は「秋華賞に行きたい」とG1参戦を表明した。