▼4着キューティリップ（武藤）スタートを許容範囲で切ることができました。初めての2000メートルでしたが、うまく我慢させて、ラストも伸びてくれました。▼5着エストゥペンダ（菅原明）折り合いが難しい馬で出して行くよりと思って後ろから。最後伸びていますが、コーナーで付いて行ける感じでないので、もう少しペースが上がってほしかった。▼6着サタデーサンライズ（大野）中団から脚を使ってくれました。いい競馬だっ