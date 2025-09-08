ママコチャは2年連続2着。好位の内ラチ沿いで立ち回り、直線いったん先頭に躍り出るもゴール前で勝ち馬カンチェンジュンガの強襲を浴びる惜しい内容。岩田望は「枠的にいい位置で運べました。前半が速かったので差しの利く展開だったが2着に踏ん張っている」と能力の高さを強調し「次が本番（スプリンターズS）なので駄目だった点を見直したい」と悔しさをのぞかせることなく、むしろ収穫を強調した。