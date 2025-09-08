昨年の覇者トウシンマカオは連覇こそ逃したが3着に押し上げ、直線の伸びは目立っていた。横山武は「パドックでアクシデントがありましたが、まずは無事に終われて良かった」と詳細までは説明しなかったが開口一番はこの言葉。「あまり具合が良いと思えなかったし、先生とも“目標は次！”と話していましたからね。本番へのひと叩きとしては良かったんじゃないですか」と気持ちを切り替えて待望のG1獲りに意欲をにじませていた