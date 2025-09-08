後半アディショナルタイムのドタバタ退場劇に注目が集まった。現地９月６日、日本代表は米西海岸オークランドでメキシコ代表とのフレンドリーマッチに臨み、０−０で引き分けた。強豪相手に序盤からペースを掴んだ森保ジャパンだったが、いくつかの決定機をフイにして前半をスコアレスで終える。すると後半は立て直しを図ったメキシコに圧倒される時間帯もあり、なかなか反撃に転じられず。そんななか、ゲーム最終盤に問題のシ