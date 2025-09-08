メキシコサッカー界が誇る“小さな巨人”が突如として中継映像に映り込んだ。現地９月６日、日本代表は米オークランドで北米遠征の第１戦となるメキシコ代表戦を戦った。序盤から鋭いフォアチェックをツボにはめてペースを掴み、ぐいぐいと強豪を押し込んでいく。スコアレスで折り返すと、後半も一気呵成に攻め立てたが、なかなかゴールは生まれない。すると徐々にメキシコに付け入る隙を与えてピンチを招くなど、劣勢に立たさ