「阪神２−０広島」（７日、甲子園球場）異次元の投手力が、阪神を優勝へと導いた。残り試合があるとはいえ、チーム防御率２・１２は２リーグ分立後８位に該当する。これを上回る過去の延べ７チームを探すと、直近は１９６２年阪神の２・０３。実に６３年前までさかのぼらなければならない。年間１４３試合となった２０１５年以降、昨季までのチーム防御率１位は、２４年巨人の２・４９。今季の阪神は、軽々としのいでいる。