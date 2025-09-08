車いすテニスで「生涯ゴールデンスラム」を達成した小田凱人(C)Getty Images小田凱人（ときと）がまた新たな大記録を打ち立てた。現地時間9月6日、全米オープン車いすテニス男子シングルス決勝で、第4シードのグスタボ・フェルナンデス（アルゼンチン）を6-2、3-6、7-6（13-11）のフルセットの末に下した。小田は車いすテニス界で、男女通じて3人目となるシングルスの「生涯ゴールデンスラム」を史上最年少19歳3か月で達成した