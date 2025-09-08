２年ぶりのリーグ優勝を３、４番としてけん引した阪神の佐藤輝明内野手（２６）と森下翔太外野手（２５）が特別対談を行った。２人の関係性からホームランパフォーマンスの真相、互いの将来への期待まで、アイブラック兄弟が息の合った掛け合いで語り尽くした。◇◇−今年の結果をどう捉えているか。森下「強い。強いっすね。強いと思います。２３年より早く優勝が決まりました。負けが続いていない。１回負けても、