任期満了に伴う旭川市長選挙はきのう投開票され、自民党などが推薦した現職の今津寛介さんが2回目の当選を果たしました。「今津寛介ばんざーい！」現職と新人の3人で争った旭川市長選挙で、当選したのは無所属の現職今津寛介さんです。自民党と公明党、新党大地からの推薦を受け、前回に続き、2回目の当選となりました。（ 今津氏）「オール旭川で市政に邁進していくとともに、あくまでも私は市民の皆様と共に/みんな