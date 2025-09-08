サマージョッキーズシリーズは対象15レースで合計35ポイントを獲得した松若風馬（30）が初優勝を決め、褒賞金100万円を獲得した。松若は「先週くらいから少し意識はしていましたが、まさか本当に獲れると思っていなかったので素直に凄くうれしいです」と満面の笑み。今年15勝のうち7月以降に8勝を挙げている。「僕自身、夏は大好きな季節。暑い中、頑張ってくれた馬たちに感謝しています」と謙虚で周りに気を配る松若らしい言